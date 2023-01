Le gouvernement indien pourrait restreindre les livraisons de pétrole en provenance de Russie si le prix du baril dépassait 60 dollars ou si l'Union européenne décidait d'imposer des sanctions aux pays qui achètent du carburant russe. C'est ce qu'a rapporté le journal Telegraph India ce mardi, citant des sources du ministère du Pétrole et du Gaz. L'Inde suit de près les éventuelles sanctions supplémentaires de l'UE sur le pétrole russe, note le journal. Selon les sources du journal, le gouvernement indien "pèse ses options si le prix dépasse 60 dollars le baril ou si l'UE décide d'imposer des sanctions secondaires aux pays achetant du pétrole russe, les achats seront alors limités."

L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole brut après la Chine et les États-Unis, achète activement du pétrole russe. Au début de l'année dernière, la part de la Russie dans le panier des importations de pétrole de l'Inde ne dépassait pas 0,2%; à la fin de l'année, elle était passée à près de 1 million de barils par jour, soit plus de 20%. New Delhi n'a pas soutenu le plafonnement des prix du pétrole russe imposé par l'Occident. Le ministre du Pétrole et du Gaz de la république, Hardeep Singh Puri, avait auparavant déclaré que le pétrole ne comportait aucune étiquette de pays et que l'Inde continuerait à mener une politique indépendante pour assurer sa sécurité énergétique. (Tass)