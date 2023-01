Au moins cinq personnes ont été tuées dans le sud-est du Mali, à 80 km de la capitale Bamako. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile. "Dans la nuit du 3 janvier, un groupe armé a attaqué un centre médical dans la région de Marka Coungo... Deux pompiers et trois civils ont été tués",peut-on lire dans un communiqué du ministère. Des recherches ont été lancées pour retrouver les auteurs de l'attaque. Selon les autorités locales, un véhicule d'intervention a été emporté et deux (02) autres incendiés. Après leur attaque sordide, les bandits se seraient dirigés vers Tenindougou. Plus d'informations dans les prochaines parutions.