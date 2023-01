Le Bénin a mobilisé, ce jeudi 26 janvier 2023, sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA) la bagatelle somme de 40 milliards de francs CFA. Pour récolter cet important fonds, deux Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de 3 ans et de 5 ans ont été émises par le Trésor public béninois le 23 janvier 2023. Selon le point fait par le Directeur Adjoint de UMOA-Titres, chargé de l’intérim, l’opération a permis de faire une collecte de plus de 72 milliards de francs CFA. Les taux d’intérêt sont fixés à 5,20% pour l’Obligation Assimilable du Trésor de 3 ans et 5,30% pour l’Obligation Assimilable du Trésor de 5 ans.

Il est à préciser que les intérêts sont acquittables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Quant au règlement des intérêts, il se fera annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année. Précisons que le Bénin a fait l’emprunt obligataire dans 5 pays de l’espace UEMOA dont le Bénin. Il est à remarquer que la grande partie de l’argent récolté provient des soumissionnaires béninois et le reste des soumissionnaires qui ont pris part à cette opération sont de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Burkina Faso et du Sénégal.