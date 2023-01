Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le football mondial pendant près d'une décennie. À eux deux, les deux superstars du football cumulent 12 ballons d'or. Leur rivalité en Espagne, respectivement au FC Barcelone et au Real Madrid, ont marqué les esprits. Cependant, tout dernièrement, le portugais et l'espagnol ont eu diverses fortunes. En effet, CR7 a connu un début de saison très compliqué avec son club de cœur, Manchester United. Il avait été relégué sur le banc des remplaçants et Erik Ten Hag ne semblait plus compter sur le champion d'Europe 2016.

CR7 a très mal pris son nouveau statut et dans une interview accordée à Piers Morgan, il a eu des mots très fort à l'endroit du coach des Red Devils. L'ancien joueur du Real Madrid comptait sur la Coupe du monde pour se refaire une santé, mais là encore, le rendez-vous fut manqué. Le Portugal a été éliminé par le Maroc en quart de finale et Cristiano Ronaldo n'a pas brillé. Persona non grata à Man U, CR7 a décidé de relever un nouveau challenge en rejoignant l'Arabie Saoudite et le club d'Al Nassr.

Dans son nouveau championnat, le lusitanien va percevoir un salaire de 200 millions d'euros par an. Le quintuple ballon d'or est ainsi devenu le joueur le mieux payé de l'histoire du football. Lionel Messi quant à lui connaît un début de saison tonitruant avec son sacre en Coupe du monde avec l'Argentine. Au PSG, la Pulga fait l'unanimité et les tractations vont bon train pour une prolongation de contrat.

Cependant, selon des sources concordantes, Al-Hilal, un autre club saoudien, a pour ambition de recruter Lionel Messi et d'en faire le joueur le mieux payé de la planète. D'après le média catalan Mundo Deportivo, un proche de Nasser Al Khelaifi lui aurait signifié que Messi allait signer dans quelques mois à Al-Hilal. Une rémunération annuelle de 280 millions d'euros par an est évoqué, soit un cran au-dessus de celle de CR7. Il se pourrait bien que la rivalité entre Messi et CR7 se déporte en Arabie Saoudite dans les semaines à venir.