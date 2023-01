Le député norvégien Christian Tubring-Gedde a proposé la candidature du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, au prix Nobel de la paix. Le député en a parlé sur sa page Facebook vendredi. "Aujourd'hui, j'ai proposé la candidature du secrétaire général Jens Stoltenberg au prix Nobel de la paix. M. Stoltenberg mérite ce prix pour son travail remarquable en tant que secrétaire général de l'Otan à un moment difficile pour l'Alliance", a écrit M. Tubring-Gedde. Le député norvégien a souligné l'importance du fait que M. Stoltenberg avait assuré le soutien des pays de l'Otan à l'Ukraine, mais a précisé d'emblée que l'Alliance n'entrerait pas directement dans le conflit.

Le député norvégien a également qualifié M. Stoltenberg de "lien le plus important entre les États membres de l'Otan". Il a également noté que Jens Stoltenberg avait contribué à ce que la Suède et la Finlande deviennent membres de l'Alliance. Selon l'Agence France-Presse (AFP), les parlementaires et les ministres de tous les pays, les anciens lauréats et certains professeurs d'université peuvent proposer des candidats pour le prestigieux prix. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier.

Le prix Nobel de la paix 2022 a été attribué à l'avocat et militant biélorusse Ales Beliatski, ainsi qu'aux représentants du centre russe Memorial (reconnu comme agent étranger), liquidé par une décision de justice, et du centre ukrainien des libertés civiles Yan Ratchinski et Aleksandra Matviïtchouk. Les lauréats sont récompensés pour avoir "représenté la société civile dans leur pays". (Tass)