La Chine est depuis quelques années maintenant l'un des plus importants partenaires du continent africain. Nommé tout récemment à la tête de la diplomatie chinoise, Qin Gang a effectué son premier déplacement officiel en Afrique, précisément en Éthiopie. Le chef de la diplomatie chinoise s'est entretenu avec les plus hauts responsables de l'Union Africaine dont le siège se trouve à Addis-Abeba.

Le diplomate chinois a participé à l'inauguration du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. L'empire du milieu a apporté d'importants capitaux pour faire sortir cette infrastructure de terre. Au cours d'une conférence de presse pour marquer l'évènement, Moussa Faki Mahamat, le président de l'UA, s'est exprimé sur la nécessité pour l'Afrique de bénéficier d'un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. "Il est inacceptable que d'autres décident à la place des autres. Ce n'est pas juste. Nous avons besoin d'un nouvel ordre au niveau international qui respectera les intérêts des autres" a laissé entendre le président de l'UA qui souhaite avoir le soutien de la Chine pour que le continent soit représenté au Conseil de sécurité. Qin Gang de son côté a indiqué que son pays est favorable à ce projet et qu'il est primordial que les autres puissances abordent dans le même sens. "Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de solidarité et de coopération, pas de concurrence en bloc. Personne n'a le droit de forcer les pays africains à prendre parti" a livré le ministre des affaires étrangères de la Chine.