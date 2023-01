Certains agissements de l’Otan « constituent une menace sérieuse pour la sécurité militaire de la Russie ». C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration qui a été faite par le chef d'état-major général des forces armées russes, Valeri Gerasimov. L’officiel russe a notamment pointé du doigt les tentatives d’expansion de l’Alliance militaire au même titre que la guerre qui se mène actuellement en Ukraine. Selon les déclarations qui ont été rapportées par l’agence de presse TASS, le développement et le renforcement des forces armées a été décidé pour assurer la défense de l’État.

« Le plan a été approuvé par le président Vladimir Poutine et peut être ajusté en cas de nouvelles menaces pour la sécurité militaire de la Russie », a réaffirmé le haut gradé de l’armée russe. « Aujourd'hui, ces menaces deviennent des aspirations pour l'Alliance atlantique, qui cherche à s'étendre par le biais de la Finlande et de la Suède, et aussi pour l'Ukraine comme outil de guerre hybride contre le pays », a ajouté le chef d'état-major général des forces armées russes, Valeri Gerasimov.

"Nous sommes prêts à négocier"

Rappelons que ces mots interviennent dans un contexte où la Russie accuse régulièrement les occidentaux d’être fermés à la discussion. « Nous sommes prêts à négocier avec toutes les personnes impliquées sur des solutions acceptables, mais cela dépend d'eux - ce n'est pas nous qui refusons de négocier, ce sont eux », avait-il lancé il y a quelques semaines le président russe Vladimir Poutine. « Je crois que nous agissons dans la bonne direction, nous défendons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple. Et nous n'avons pas d'autre choix que de protéger nos citoyens. », avait réaffirmé l’homme fort de Moscou.