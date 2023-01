Les aliments transformés sont souvent riches en graisses, sucres et sels, et peuvent contenir des additifs artificiels qui peuvent être nocifs pour la santé. Ils peuvent également être pauvres en nutriments importants tels que les vitamines et les minéraux. L'excès de consommation d'aliments transformés peut entraîner une prise de poids et augmenter le risque de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle et de diabète de type 2. Les aliments transformés peuvent également perturber la flore intestinale et augmenter le risque de maladies inflammatoires de l'intestin.

Pour maintenir une bonne santé, il est important de limiter la consommation d'aliments transformés au profit d'aliments frais et entiers. Voici quelques conseils pour vous aider à adopter une alimentation plus saine :

Faites vos courses dans les rayons des fruits et légumes, viandes et poissons frais, produits laitiers non transformés et céréales complètes. Évitez les rayons des produits transformés et des plats préparés. Préparez vous-même vos repas à la maison avec des ingrédients frais et entiers. Cela vous permettra de mieux contrôler les ingrédients et les quantités utilisées. Consommez des aliments de saison et locaux, car ils sont généralement plus frais et plus nutritifs. Évitez les aliments riches en graisses, sucres et sels, et limitez les additifs artificiels. Mangez une variété d'aliments pour obtenir un équilibre adéquat de nutriments.

En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer votre santé en évitant les aliments transformés et en adoptant une alimentation plus saine et équilibrée.