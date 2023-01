Le groupe rebelle Mouvement du 23 mars (M23), qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a quitté vendredi sa base dans la colommune de Rumangabo, la laissant aux forces de maintien de la paix de la Communauté d'Afrique de l'Est. Cette information a été rapportée par le groupe de médias britannique BBC. Les troupes du M23 ont capturé Rumangabo en octobre dernier et ont fait de cette localité leur bastion dans la région de Rutshuru. Rumangabo se trouve au nord de Goma, le centre administratif de la province du Nord-Kivu au Congo.

Les négociations menées à Luanda, la capitale angolaise, le 23 novembre 2022, ont abouti à la décision d'arrêter les combats dans l'est de la RDC entre le M23 et les forces congolaises à partir du 25 novembre. Les rebelles du M23 ont lancé une offensive dans l'est de la RDC en janvier 2021 et ont réussi à capturer les villes de Rutshuru et Kiwanja dans la province du Nord-Kivu. Les autorités de la RDC accusent le Rwanda de soutenir les rebelles. Le groupe Mouvement du 23 mars a été formé en 2012 par des déserteurs des forces armées congolaises.

À l'été 2022, lors d'une réunion dans la capitale kényane de Nairobi, les dirigeants des sept pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est ont décidé d'envoyer un contingent de maintien de la paix dans l'est de la RDC pour y stabiliser la situation et faire cesser les combats. Les dirigeants de la RDC ont accepté ce plan à la condition qu'aucune unité rwandaise ne fasse partie de la force. Des troupes de maintien de la paix du Kenya et du Burundi, qui ont pour mandat de contrer les rebelles du M23, sont déjà arrivées dans l'est de la RDC. (Tass)