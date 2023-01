Les deux acteurs principaux du célèbre film Roméo et Juliette, respectivement Leonard Whiting et Olivia Hussey ont décidé de porter plainte contre le studio de production Paramount Pictures. Ils reprochent à ce dernier d’avoir filmé une scène de nudité non consentie lors du tournage, qui avait été fait quand ils avaient 16 et 15 ans. C’est leur avocat, Solomon Gresen, qui avait révélé l’information hier mardi 03 janvier 2023. Les deux acteurs aujourd’hui âgés de 71 et 72 ans ont déposé la plainte durant la semaine dernière dans la ville de Santa Monica dans l’État de Californie. Selon eux, le géant du 7e art les a exploités sexuellement pendant qu’ils étaient encore mineurs.

Le réalisateur avait insisté sur le tournage de la scène

La plainte précise par ailleurs que les responsables du film ont été malhonnêtes « d'avoir filmé en secret des mineurs nus ou partiellement nus sans leur consentement, en violation des lois (...) régulant l'indécence et l'exploitation sexuelle des mineurs ». Le document a par ailleurs ajouté que le réalisateur Franco Zeffirelli avait beaucoup insisté pour que la scène soit tournée. Cependant, le film devait être tourné avec des sous-vêtements de couleur chair. La plainte continue en indiquant que les deux acteurs ont souffert d’angoisse et de détresse émotionnelle au cours des plus de cinq décennies années, après le film.

En compensation, ils réclament plusieurs centaines millions de dollars de dédommagement. Le studio de film Paramount Pictures n’a pas fait de commentaires suite à la plainte déposée faite par les deux septuagénaires. Pour rappel, le film Roméo et Juliette est une adaptation d’une tragédie de William Shakespeare. Il raconte l’histoire de deux jeunes gens qui s’aiment éperdument, en dépit de la haine que leurs familles éprouvent l’une pour l’autre. L’intrigue provient d’un conte italien de Luigi da Porto, qui a été traduit en anglais.