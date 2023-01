Le Bureau de sécurité économique de l'Ukraine a déclaré jeudi que des biens d'une valeur totale de plus de 1,1 milliard de dollars ont été saisis dans le pays l'année dernière. "Des actifs d'une valeur estimée à près de 1,28 milliard de dollars ont été saisis dans le cadre de procédures pénales. La plus grande partie, plus de 1,1 milliard de dollars, était constituée d'actifs et de droits de propriété de la Russie et de la Biélorussie", indique le rapport publié sur le site du Bureau de sécurité économique. Il est indiqué que parmi les biens saisis figuraient des propriétés résidentielles et commerciales, des comptes bancaires, des actifs financiers, des voitures, des engrais minéraux, des pharmacies, des stations-service, des wagons pour le transport ferroviaire, des produits de marque, des institutions financières, des fonds, des terrains, des minerais, des usines de production, des installations de divertissement et bien d'autres encore.

"Ces actifs et ces biens ont déjà généré plus de 60,1 millions de dollars de revenus pour l'État", a déclaré le Bureau de sécurité économique. En mars 2022, le président ukrainien Zelensky a signé une loi sur la saisie obligatoire des biens de la Russie et de ses résidents. Au début du mois d'août 2022, M. Zelensky a déclaré que des actifs russes d'une valeur d'environ 765 millions de dollars avaient été saisis dans le pays et que "ce travail continue". Le premier ministre ukrainien Denis Chmygal a déclaré au même moment que le gouvernement avait suggéré à M. Zelenski de confisquer 903 biens russes. (Tass)