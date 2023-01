Le drame qui a eu lieu dans la famille Clancy de Duxbury, (Massachusetts), a choqué tout le monde. Lindsay Clancy, 32 ans, aurait étranglé ses trois enfants, Cora, 5 ans, Dawson, 3 ans et Callan, 8 mois, avant de tenter de se suicider en sautant par la fenêtre du deuxième étage. Le mari de Lindsay, Patrick Clancy, a écrit dans une page GoFundMe créée par sa famille pour faire face aux coûts funéraires : "Le choc et la douleur sont atroces et implacables". Il a également expliqué que sa femme souffrait d'une psychose post-partum ou de dépression au moment des crimes présumés.

Malgré le drame, Patrick Clancy a fait preuve de compassion envers sa femme. Il a écrit : "Notre mariage était merveilleux et s'est renforcé à mesure que son état empirait rapidement... Je vous demande à tous de trouver au fond de vous-mêmes le courage de pardonner à Lindsay, comme je l'ai fait". Il a décrit Lindsay comme étant généreuse, aimante et attentionnée envers tout le monde.

Au moment du drame, Lindsay Clancy qui exerce comme infirmière était en congé. Elle suivait un programme en santé mentale. L'hôpital où elle travaillait a publié un communiqué, le personnel affirmant être : "attristés et sous le choc d'apprendre cette tragédie". Cette tragédie a laissé un vide immense dans la vie de Patrick Clancy et de sa famille proche. Bien qu'il soit difficile de trouver du réconfort en pareilles circonstances, Patrick Clancy a fait preuve de courage en demandant aux gens de pardonner à sa femme. Il souhaite également qu'elle puisse trouver la paix d'une manière ou d'une autre.