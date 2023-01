Le développement du secteur de l’agriculture est au cœur des débats à Dakar, la capitale sénégalaise qui abrite la 2ème conférence internationale sur l’agriculture. Une dizaine de chefs d'États du continent ont fait le déplacement pour participer à ses échanges sur cette question d’enjeux majeur. En effet la pandémie à Covid 19 et tout récemment la crise Russo Ukrainienne ont fini de mettre à nu la vulnérabilité économique des pays africains en matière de sécurité alimentaire.

Le président Macky Sall au nom du continent s’était déplacé expressément en Russe pour demander à Vladimir Poutine le président Russe de libérer les stocks de blé bloqués dans les ports ukrainiennes et que la situation était de plus en plus inquiétante voir insoutenable pour beaucoup de pays africains.

Et donc pour les dirigeants africains, il est important pour l’Afrique de se prendre en charge et d’assurer sa propre sécurité alimentaire d’autant plus que le potentiel agricole est sur place. Toute chose qui passe par un financement plus accru du secteur de l'agriculture.

Ainsi, il a été décidé de la mise sur pied d’une task force qui va travailler à faire atteindre les objectifs à court terme. La mise en place d’un programme harmonisé et détaillé pour booster l’agriculture africaine. Il a été retenu de travailler également pour la maîtrise de l’eau, de développer les technologies de transformations des produits locaux, l’accompagnement de la recherche et une mécanisation du secteur. Autant de décisions prises par les chefs d'État qui espèrent que cela va permettre à l’Afrique de sortir de sa dépendance et de pouvoir nourrir enfin sa population.