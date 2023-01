L'armée nationale à l'assaut d'une base rebelle nouvellement créée par des éléments de Salif Sadio et de Paul Aloukassine Basséne située dans le village de Kadialouck (commune de Djibidione) département de Bignona. Les populations de la zone ont été réveillées ce lundi par des tirs à l'arme lourde qui se poursuivent encore. Ces dernières craignent pour leur sécurité au regard de la fréquence des tirs à l’arme lourde. Le 2éme adjoint au maire de Djibidione soutient que la situation est très préoccupante dans les environs et la menace est réelle pour les populations de cette localité frontalière de la Gambie où se déroulent les affrontements.

Selon ce dernier, les populations se déplacent en fonction de la zone de combat, il est clair que certaines se sont déjà réfugiées du côté de la Gambie qui est plus accessible en véhicule pour elles que de vouloir venir vers le centre du Sénégal. Donc tout dépend de la zone de combat et les populations se déplacent dans un sens ou l’autre. Pour le moment l’armée n’a pas communiqué sur cette opération on ignore s’il y a des victimes humaines de part et d’autre. Rappelons que le chef rebelle Salif Sadio avait fait parler de lui dans la zone en tenant en captivité 9 soldats sénégalais, qu’il a par la suite libéré après des négociations. Salif Sadio a ensuite été chassé de la zone lors d’une vaste opération de sécurisation du Nord Sindia par l’état qui a décidé de mettre fin au trafic illicite de bois et de chanvre indien.