Après 10 jours de grève, Alassane Ndoye président de l’union des routiers du Sénégal a annoncé la suspension du mot d’ordre de grève illimitée qu’ils avaient décrétée. Une décision prise à la suite de la médiation du khalife Général des mourides Serigne Mountakha Mbacké présentement à Porokhane dans la région de Kaolack pour les besoins du Magal de ladite localité. Porokhane est une cité religieuse fondée par la mère du fondateur du mouridisme Serigne Touba qui chaque année accueille une cérémonie religieuse de grande envergure de la communauté Mouride.

La délégation qui a été reçue par le khalife a exposé au guide religieux leurs doléances qui découlent de l’application des 23 mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’insécurité routière. Ainsi le khalife leur a demandé de suspendre la grève et de rester à son écoute. Le marabout s’est engagé à discuter avec le gouvernement pour arrondir les angles et trouver des solutions qui puissent satisfaire tout le monde au seul profit du secteur du transport et des usagers.

Il faut dire que les négociations entre syndicats et gouvernement, entamées depuis le début de la grève, se sont toujours soldées par un échec. Les grévistes se donnent ainsi le temps de la tenue du Gamou de Porokhane pour des discussions franches avec l’état au-delà, ils vont se réunir en assemblée générale et décider d’une nouvelle posture à adopter.