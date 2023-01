Le procès en appel du pape Massata Diack ouvert ce vendredi a été renvoyé pour mercredi prochain. Il s’agira au courant de l'après-midi du mercredi après-midi de débattre sur le fond du dossier pour finir le jeudi. A la suite de cela le jugement sera mis en délibéré. Un procès qui s’est tenu en l’absence du prévenu Pape Massata Diack qui réside à Dakar. Ce dernier a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. D’ailleurs il avait sollicité par le biais de son avocat le renvoi du procès pour organiser une visioconférence pour sa défense. L’avocat estime que son client qui est sous le coup d’un contrôle judiciaire ne peut pas quitter son pays. Requête qui a été rejetée par le tribunal de Paris.

Un seul prévenu était présent à l’audience en l’occurrence Me Habib Cissé conseiller de Lamine Diack alors président de l'IAAF. Ce dernier avait fait appel avant son décès tout comme le français Gabriel Dollé condamnés respectivement à 4 ans de prison dont deux ferme et deux ans avec sursis pour Dollé. Âgé de 57 ans, Pape Diack est poursuivi pour le scandale de corruption tendant à étouffer des cas de dopage lors des jeux olympiques tenus en Russie en 2011.

Il avait écopé d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ferme et une amende d’1 millions d’euros en sa qualité de chargé du marketing de la fédération Internationale d’athlétisme. L’un de ses avocats Me Moussa Sarr affiche sa confiance quant à l’acquittement de leur client. Il soutient que Pape Massata Diack est confiant et qu’il a bon espoir que son honneur sera lavé ainsi que celui de son défunt père lamine Diack trainé dans la boue avant son décès.