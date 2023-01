«Macky Sall face à l’Histoire : passage sous scanner d’un pouvoir africain», est un livre écrit par Cheikh Yerim Seck. Ce livre édité par L’Harmattan qui s'articule essentiellement sur la gouvernance de l'actuel président de la République du Sénégal Macky Sall doit paraître ce samedi 14 janvier 2022. Il s'agit d'une œuvre littéraire qui compte 22 chapitres et 260 pages. « le besoin humain d’histoire », c'est l'intitulé du premier chapitre. Le deuxième chapitre traite de « l’entrée au Palais par effraction » et le troisième chapitre est intitulé « Marième Faye Sall, atout ou boulet ». Le chapitre 4 est titré « Macky Sall et la pratique du pouvoir ».

D'après les médias locaux, les chapitres 5, 6, 7, 8 et 9 sont les plus fouillés et les plus explosives de l’ouvrage. Lesquels chapitres parlent de « la gouvernance non sobre et non vertueuse du secteur de l’énergie », de « Snedai (Bictogo), Petrotim, Ecotra, Arcelor/Mittal : ces nébuleuses à foison », du scandale de la gestion du Fonds Covid, du rapport ‹‹ assasin de l’Ige sur les permis octroyés à Petrotim » et de la ‹‹ mafia chinoise qui tue la pêche et affame 6 millions de Sénégalais ». Cheikh Yerim Seck est le directeur du site dakaractu.com, c'est un ancien journaliste du magazine Jeune Afrique. Juriste de formation, Cheikh Yérim Seck a dévié vers le journalisme qui l'a rendu célèbre.