Le samedi 26 novembre 2022, les passagers et le personnel d’une compagnie aérienne indienne ont été témoins d’un fait peu ordinaire. Selon les faits rapportés par 24matins.fr, un employé de banque a perdu son emploi parce qu’il est soupçonné d’avoir uriné sur une passagère à bord du vol quittant New York pour New-Delhi. Il s’agit d’une femme âgée de 72 ans qui par la suite a porté plainte auprès de la direction de la compagnie en question. Après l’incident, l’homme soupçonné a dédommagé la victime mais serait actuellement en fuite.

Dans une déclaration mise à la disposition des avocats de la victime et de la presse, le cadre licencié a fait savoir qu’à la suite de son acte inapproprié, qu'il a fait nettoyer les vêtements ainsi que le sac de la passagère offensée. En effet, le contenu du document prouve que les deux ont conversé par WhatsApp à ce propos. Par ailleurs, les effets de la victime lui ont été rendus le 30 novembre après nettoyage. Il faut dire que la compagnie Wells Fargo dans laquelle le mis en cause travaille est strictement rigoureuse sur le comportement professionnel et personnel et pour elle, cette façon d’agir extrêmement perturbante. D’où son licenciement. Il s'agit d'un comportement non professionnel ainsi que d'un manquement systémique d'après la direction générale de Air India. Le cadre soupçonné recherché par la police est encore en fuite mais la police a réussi à prendre contact avec sa famille.