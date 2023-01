L'aéroport international de Damas a été ciblé par une frappe israélienne qui l’a mis hors service momentanément. L’information a en effet été annoncée par l’armée syrienne. À en croire le communiqué de l’armée syrienne, l’infrastructure a été touchée par une volée de missiles lancés par voie aérienne à deux heures du matin. Les frappes seraient venues de la direction du lac de Tibériade en Israël. Dans le sud de Damas, deux missiles ont également touché des cibles. Au total, deux personnes ont été tuées dans cette situation et plusieurs dégâts ont été enregistrés.

Les opérations ont été reprises au sein de l’aéroport vers 9 heures, selon les précisions du média. Au cours de l’année écoulée, Israël a intensifié les frappes sur l’aéroport international de Damas et d’autres aéroports civils. L’objectif est de perturber l'utilisation croissante par Téhéran des lignes d'approvisionnement aériennes pour livrer des armes à ses alliés en Syrie et au Liban, y compris le Hezbollah. Il y a quelques mois, la Syrie avait interrompu les vols à destination et en provenance de l'aéroport pendant plusieurs jours.

Plusieurs frappes en provenance d'Israël

La situation s’est produite après que les frappes israéliennes ont causé d'importants dégâts aux infrastructures, notamment une piste et un terminal. En septembre, c’est le deuxième plus grand aéroport civil du pays dans la ville d'Alep, au nord qui a été ciblé par Israël. Il s’agit de missiles tirés des missiles tirés sur Damascus International. La République Islamique d’Iran a adopté le transport aérien civil comme moyen plus fiable de transporter du matériel militaire vers ses forces et vers les combattants alliés en Syrie, suite à la perturbation israélienne de l'approvisionnement terrestre.