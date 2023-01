La lutte contre la corruption n’est pas un combat gagné d’avance par les autorités sénégalaises. En atteste cette note attribuée au Sénégal par la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique 43 points sur 100 possibles. L’indice Ibrahim évalue les performances de 54 pays africains en matière de gouvernance au cours des dix dernières années. Un rapport qui classe le Sénégal parmi les 10 premiers pays de l’Afrique plus exactement 9ème pris de façon globale. Seulement en ce qui concerne la reddition des comptes, la société civile sénégalaise soutient que le Sénégal a fait du sur place avec 43 points sur 100. Même Score que l’année dernière.

Et donc pour Birahim Seck du Forum Civil, le Sénégal est dans un immobilisme chronique en matière de lutte institutionnelle contre la corruption exacerbée par les nombreux dossiers mis sous le coude du chef de l’état Macky Sall,. Ce qui se traduit par l’opacité constatée dans la régulation et la gestion des marchés publics. Le président du forum Civil de citer en exemple le dernier rapport de la cour des comptes qui a relevé de nombreuses malversations dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Il regrette qu’un mois après la publication de ce rapport de la cour des comptes, les autorités rechignent à faire en sorte que la justice fasse son travail.

Outre la bonne gouvernance, cet immobilisme chronique se manifeste également au niveau de la prévention par l’absence de loi sur l’accès à la formation, l’absence de texte sur le financement des campagnes électorales et le financement des partis politiques, par l’observance et sur la déclaration de patrimoine et par le fait que le Sénégal s’éternise sur la liste grise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Aucune nouvelle réforme allant dans le sens de promouvoir l'indépendance de la justice. Il est également noté, une forte détérioration des libertés d‘association et de réunion entre 2012 et 2021