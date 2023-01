Depuis presque un an maintenant, l'Ukraine et la Russie sont impliquées dans une longue guerre qui cause de nombreux dégâts matériels et d'importantes pertes en vies humaines. Face à la situation, les autorités de Kiev se sont tournées vers les occidentaux pour demander de l'aide. Après des semaines de tergiversation, les alliés ont fait des promesses de livraisons de chars au pays de Volodymyr Zelensky. Dans la journée d'hier vendredi 27 Janvier 2023, l'ambassadeur d'Ukraine a France a avancé un chiffre de chars qui seront bientôt livrés à l'Ukraine.

On sait désormais a peu près combien de chars lourds qui sont attendus en Ukraine. C'est l'ambassadeur d'Ukraine en France qui au cours d'une intervention hier a avancé un chiffre. Sur le plateau de la chaine française BFMTV, Vadym Omelchenko, l'ambassadeur d'Ukraine en France a avancé le chiffre de "321 chars lourds" promis par les alliés du pays de Volodymyr Zelensky. Vadym Omelchenko a en effet déclaré que «de nombreux pays ont confirmé officiellement leur accord de livrer 321 chars lourds à l'Ukraine».