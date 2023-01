La société américaine de défense et de sécurité Lockheed Martin s’est proposée d’accroître la production de F16 dans le but d’aider les Européens à fournir des Avions à l’Ukraine. La confidence a été faite par un responsable de la société américaine au Financial Times. « Nous allons augmenter la production de F-16 à Greenville pour fournir les pays qui choisiront de faire des transferts tiers pour aider », a déclaré Frank St. John, directeur d'exploitation de la compagnie d'aéronautique.

La promesse des Pays-Bas

Ces mots du responsable de la société américaine de défense et de sécurité Lockheed Martin interviennent après la rencontre de Ramstein. Au cours de cette réunion, les Pays-Bas ont fait savoir qu’ils étaient à même de fournir des F-16 à l’Ukraine. « Le F-16 est l'avion de chasse le plus vendu au monde et malgré son âge, dispose d'un fort potentiel d'armement. Il y en a des milliers et Lockheed Martin en a des quantités en stock qui pourraient remplacer rapidement ceux qui seront donnés à Kiev », a fait pour sa part savoir Xavier Tytelman, expert en aéronautique membre de la rédaction d'Air & Cosmos.

Le soutien occidental décrié en Russie

Rappelons que, le soutien militaire qu’apporte les pays occidentaux à l’Ukraine n’est pas du goût de la Russie. Un proche de Poutine est d’ailleurs monté au créneau pour menacer ouvertement l’Allemagne après la livraison de ces matériels militaires. Il s’agit de Vladimir Soloviev, un éditorialiste pro-Poutine. Ce dernier s’est exprimé sur la télévision publique russe en des termes assez sévères. « Des chars sur notre territoire, c’est l’occasion de détruire Berlin », a martelé le soutien de Vladimir Poutine sur la chaine de télévision publique.