Durant les derniers jours de l’année 2022, malgré les fêtes, supposées être célébrées sous l’entente et l’union, les Russes et Ukrainiens ont poursuivi les hostilités. En guerre depuis déjà le mois de février 2022, les deux pays commémoraient la fête du Noël orthodoxe, puis les présidents ont émis leurs vœux 2023. Faisons donc le point sur ce qui s’est déroulé dans ces pays.

Une veillée de Noël, hélas pas comme pour les autres contrées

Tout comme les Russes, les Ukrainiens ont fêté le Noël orthodoxe, alors que la guerre bat son plein. À de nombreux niveaux du front, les hostilités ont continué, en dépit de la cessation unilatérale que Vladimir Poutine a prescrite. La veille de Noël, l’armée russe a indiqué qu’elle mettra un terme aux attaques jusqu’à minuit. Cependant, elle assure que les Ukrainiens n’ont pas arrêté les tirs d’artillerie. En effet, les militaires russes prétendent avoir respecté la trêve, mais ont seulement voulu repousser les offensives des Ukrainiens. Ils ont donc dû riposter à des tirs à plusieurs emplacements du front. Ce qui a entraîné des pertes du côté de leurs ennemis. C’est alors que l’Ukraine a révoqué la trêve russe, en soulignant qu’il s’agissait d’une stratégie afin de bénéficier d’un gain de temps. Comme les paris sportif Belgique, l'enjeu de cette guerre reste primordiale pour les deux camps.

D’après des journalistes qui se trouvaient à Tchassiv Yar, dans la partie orientale de l’Ukraine, des lancements de bombes ont été observés durant toute la matinée. La presse française qui était à Bakhmout, le point principal des affrontements, a précisé avoir entendu des tirs provenant des deux camps le vendredi d’avant Noël, quelques heures après l’établissement du cessez-le-feu décrété par la Russie.

Bref, malgré un arrêté unilatéral et les fêtes, les tirs ont retenti, bien qu’ils fussent de plus faible intensité, comparée aux jours passés. D’après le Parquet ukrainien, le bilan à Bakhmout se résumait à plus d’une dizaine de blessés et 2 personnes tuées le vendredi. Sans parler de la ville qui a été très dévastée par les luttes, au cours desquelles, les deux paris ont connu d’importantes pertes.

Un Nouvel An tout aussi macabre dans plusieurs villes d’Ukraine

Une fois de plus, les festivités du Nouvel An ont été marquées par la poursuite des bombardements. Quelques minutes après l’arrivée de l’année 2023, des roquettes ont sonné dans un grand nombre de villes de l’Ukraine, incluant la capitale. Les attaques russes ont continué, et celles-ci se sont manifestées par des explosions à Kiev. C’est ce que le maire Vitali Klitschko a affirmé sur Telegram. Il souligne que jusque-là, aucun blessé n’a été signalé.

Un peu plus tôt, des assauts russes ont causé plus de 30 blessés et au minimum un décès. Par ailleurs, les bombardements de l’armée russe ont généré des dégâts ainsi que des incendies à Khmelnytskyï où quatre blessés ont été comptabilités, mais également à Mykolaev, comptant six personnes blessées. Le bilan est loin d’être insignifiant.

Entretemps, Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine a transmis ses vœux pour l’année 2023. Ce dernier a déclaré que cette nouvelle année marquera le triomphe du pays dans cette guerre contre les Russes. Quant à Vladimir Poutine, il a annoncé que la Russie ne capitulera jamais face à l’Occident. Selon lui, le pays continuera à lutter pour sa patrie, pour la justice et la vérité, pour qu’ainsi, la sécurité russe soit assurée.

À l’heure actuelle, la Russie entend accentuer encore plus ses offensives. Le pays envisage de mobiliser davantage d’assaillants pour s’emparer de Soledar, qui semblerait être une excellente cible afin de stopper le ravitaillement des lignes ukrainiennes qui protègent Bakhmout. Parallèlement à cela, l’Ukraine multiplie ses appels vers ses partenaires de l’Occident, en vue d’approvisionner l’armée en missiles longue portée et en armements lourds. Dans tous les cas, le reste du monde espère l’arrêt définitif des hostilités.