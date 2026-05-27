Bénin : Décès de quatre militaires après des attaques armées au Nord (RFI)

Deux positions des Forces armées béninoises ont été attaquées dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai 2026 dans la zone de Kourou Koualou, à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso, selon les informations rapportées par Rfi. On retient que, quatre militaires ont été tués lors de ces assauts menés contre des unités engagées dans l’opération Mirador.

Les attaques auraient été perpétrées par plusieurs centaines d’hommes armés arrivés à moto, d’après des informations recueillies auprès de responsables militaires. Les assaillants ont ciblé deux postes installés dans cette zone située à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Cotonou. Les soldats béninois ont riposté dès le début des affrontements.

Toujours selon Rfi, interrogé sur les pertes enregistrées du côté des groupes armés, un haut gradé de l’armée béninoise a déclaré : « On les a vus venir de loin. Ils ont eu beaucoup de morts mais les ont emportés ». Aucun bilan officiel n’a toutefois été communiqué par l’état-major sur les pertes infligées aux assaillants. Notons que, cette situation intervient quelques heures après de service du tout nouveau ministre de la Défense Gildas Agonkan.

Selon des sources sécuritaires, l’armée béninoise a lancé des opérations de poursuite et de ratissage immédiatement après les attaques. Ces interventions se sont poursuivies jusqu’à la matinée du mardi 26 mai dans le secteur de Kourou Koualou.