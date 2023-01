La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a accusé les États-Unis d'être à l'origine de la crise en Ukraine et de l'alimenter en fournissant des armes lourdes à Kiev. Selon Mao Ning, si les États-Unis se soucient vraiment du peuple ukrainien, ils devraient arrêter leur livraison d'armes. La Chine a répliqué à un rapport affirmant que certaines de ses entreprises publiques pourraient aider la guerre de la Russie en Ukraine, en affirmant que Washington devrait arrêter de livrer des armes si elle veut que le conflit se termine.

"La Chine n'ajoutera jamais de l'huile sur le feu et encore moins exploitera la crise... Les États-Unis sont ceux qui ont déclenché la crise ukrainienne et sont le principal facteur qui l'alimente" a fustigé Mme. Ning. La porte-parole a également déclaré que les États-Unis semaient la paranoïa en pointant du doigt la Chine, et a rejeté tout chantage sans fondement. La Chine ne restera pas les bras croisés pendant que les États-Unis nuisent aux droits et aux intérêts légitimes de ses entreprises. En résumé, la Chine rejette les accusations des États-Unis et les accuse d'être à l'origine de la crise en Ukraine. Mme Ning a également critiqué les actions des États-Unis envers les entreprises chinoises et a déclaré que la Chine ne restera pas inerte pendant que les États-Unis les menacent.

Pour rappel, hormis la Chine, les USA ont accusé la Corée du nord de livrer des armes à la Russie; mais ces accusations ont été démenties par Pyongyang. Kwon Jong Gun, directeur général du Département des Affaires Nord-Coréen, a nié cette rumeur et a mis en garde les Etats-Unis contre les conséquences de la diffusion de telles allégations. Il a déclaré que la fabrication de telles histoires est une grave provocation et ne peut que déclencher une réaction. Les Etats-Unis sont invités à ne pas poursuivre dans cette voie.