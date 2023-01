En Thaïlande, un fait très peu ordinaire a été rapporté par les médias. En effet, un moine a tenté de s’arracher sa verge pour éviter les tentations sexuelles. La situation s’est produite en le 1er janvier dans la Province de Kanchanaburi. L’homme de 27 ans connu sous le nom de Phra Oat s’est saisi d’un couteau de cuisine devant ses paires pour passer à l’acte. Il aurait été transporté d’urgence à l’hôpital. Les lieux auraient été aspergés de sang. Le jeune homme a horrifié ses compagnons moines lorsqu'il a tranché son membre devant eux dans un temple de la province de Kanchanaburi.

L'organe recousu à l'hôpital

Les médecins ont pu recoudre l'organe car le couteau n'avait pas complètement sectionné le membre. Dans une vidéo, Phra Oat s’est prononcé sur cette action qu’il a menée. «Je me sens toujours étourdi. Il n'y a aucune raison derrière cela, c'est juste arrivé. Je ne fais pas de dépression, je ne consomme pas de drogue et je n'ai pas de problèmes à la maison. », a-t-il déclaré. « Mes mains ont juste bougé et ont commencé à couper », a-t-il poursuivi. Le temple d'Oat a accepté qu'il soit renvoyé dans sa ville natale après sa guérison. Les responsables bouddhistes se sont accordés sur la manière de l’aider.