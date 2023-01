À Johannesburg, en Afrique du Sud, une tigresse sème la terreur après sa fuite d’une cage. L’animal destiné au zoo se promène désormais dans les rues de quartier de Walkerville au sud de Johannesburg. Déjà, des victimes ont été enregistrées. Il s’agit d’un homme de 39 ans qui a été blessé par l’animal sauvage. S’il s’en est sorti sans grand souci, deux chiens et un porc n’auront tout de même pas eu cette chance. Le félin a eu le temps de les déchiqueter. Cette situation a instauré un climat de peur au sein de la localité.

30 personnes à la recherche de l'animal

Les hommes les plus courageux sont munis d’une arme en quittant chez eux. Un appel est lancé pour que les hommes restent le plus loin possible de l’animal. Les forces de sécurité et de défense sont quant à elles en état d’alerte pour mettre la main sur l’animal sauvage. Jusqu’à ce lundi, l’animal n’a toujours pas encore été retrouvé. Au total, 30 personnes se sont lancées à la recherche de la tigresse en liberté. L’objectif est de le retrouver, l'endormir pour le ramener sain et sauf à son propriétaire. Selon les descriptions qui ont été faites par Gresham Mandy, de la police communautaire, il s'agit d'une femelle adulte de huit ans, pesant probablement dans les 500 kg.