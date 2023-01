Au cours des deux dernières décennies, l'industrie du jeu a connu un changement radical, le jeu mobile devenant une composante beaucoup plus vitale du paysage du jeu. Cet article se penchera sur l'histoire du jeu mobile, de ses modestes débuts à son état actuel, et explorera ce que le jeu mobile moderne a à offrir.

Les origines du jeu mobile

Les premiers jeux mobiles ont été développés à la fin des années 1990 et au début des années 2000, principalement sous forme d'applications téléchargeables pour la première génération de téléphones mobiles. Comme la technologie était encore assez limitée, ces jeux présentaient des graphismes et un gameplay simples, et étaient des jeux de puzzle ou de style arcade relativement rudimentaires. On pense souvent que le premier jeu mobile est Snake, le jeu emblématique développé par Nokia en 1997, auquel vous avez sûrement joué dans au moins une de ses nombreuses itérations. Il était important pour l'histoire du jeu mobile car il a été l'un des premiers à utiliser le pavé directionnel du téléphone mobile, qui deviendrait une fonctionnalité standard sur de nombreux téléphones mobiles dans les années qui ont suivi.

Mais alors que Snake est souvent considéré comme le premier jeu mobile, certains affirment que la version Hagenuk MT-2000 de Tetris, sortie en 1994, était le premier véritable jeu mobile. Le jeu n'était cependant pas aussi accessible que Snake. En effet, il a été publié avant l'introduction du pavé directionnel, il fallait donc l'utilisation d'un stylet et d'un écran tactile pour jouer.

L'importance des téléphones intelligents

L'introduction des smartphones au milieu des années 2000 a jeté les bases de l'industrie du jeu mobile. Les développeurs ont rapidement afflué vers la nouvelle plate-forme et ont commencé à créer des jeux plus sophistiqués pour ces téléphones et tablettes plus puissants. Au fur et à mesure que les capacités matérielles s'amélioraient, les développeurs disposaient de plus en plus de ressources pour travailler, ce qui leur permettait de créer des jeux avec de meilleurs graphismes et un gameplay plus approfondi. Cela a conduit au développement de certains des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps, tels que Angry Birds et Candy Crush.

Angry Birds est un jeu important dans l'histoire du jeu mobile car il a été l'un des premiers jeux mobiles à proposer des graphismes et un gameplay complexes. Cela en a fait une étape majeure, consolidant sa place dans l'histoire des jeux mobiles. Il a même engendré plusieurs suites et retombées, ainsi qu'une adaptation cinématographique majeure.

Candy Crush est également devenu un titre important en raison de son approche innovante et de sa popularité sauvage. Alors que le gameplay lui-même a été copié à partir de jeux existants, comme Bejewelled, c'était l'un des premiers jeux mobiles à proposer un modèle de jeu gratuit, qui permettait aux utilisateurs de jouer au jeu gratuitement et d'acheter des objets dans le jeu s'ils le souhaitaient. Ce modèle est devenu très populaire dans l'industrie et a été utilisé dans de nombreux autres jeux mobiles populaires depuis.

La puissance du matériel de jeu mobile moderne

Aujourd'hui, le jeu mobile est devenu un élément essentiel de l'industrie du jeu, et il s'est développé pour devenir l'un des secteurs du jeu les plus importants et les plus rentables. Les jeux mobiles sont désormais souvent développés avec des graphismes haut de gamme, des capacités multijoueurs avancées et des mondes virtuels étendus. Cette popularité a même conduit les principaux développeurs de jeux sur console à publier des jeux pour appareils mobiles, consolidant ainsi sa position d'acteur majeur dans l'industrie du jeu.

Toute cette innovation a été possible grâce au matériel. Il existe aujourd'hui sur le marché de nombreux téléphones spécialement conçus pour les jeux, avec des processeurs puissants, des écrans haute résolution et de grandes batteries pour garantir une expérience de jeu fluide. Certains des meilleurs téléphones de jeu disponibles aujourd'hui sont le Samsung Galaxy S20, le OnePlus 8 Pro, l'Apple iPhone 12 Pro Max et l'Asus ROG Phone 3. Chacun de ces téléphones offre des spécifications et des fonctionnalités haut de gamme qui font idéal pour les joueurs, assurant une expérience de jeu optimale. Cela dit, même les smartphones de niveau intermédiaire d'aujourd'hui peuvent lire des titres très complexes.

Ces dernières années, deux consoles majeures ont jeté une clé dans le paysage du jeu mobile. Le premier est le commutateur Nintendo. Cette console hybride est devenue incroyablement populaire depuis sa sortie en 2017, offrant aux joueurs le charme emblématique de Nintendo lors de leurs déplacements. Le Switch est également devenu un paradis pour les jeux indépendants, qui sortent fréquemment sur la plate-forme. Le deuxième est le Steam Deck, une version mobile de la populaire plateforme de distribution de jeux vidéo numériques, Steam. Avec le Deck, les utilisateurs de Steam peuvent jouer à des jeux développés pour PC dans un format portable, via leur bibliothèque existante de jeux Steam.

L'étendue des jeux mobiles modernes

Les jeux mobiles modernes ont repoussé les limites de ce qui est possible sur un appareil mobile, les développeurs créant des jeux dotés de graphismes complexes, d'un gameplay profond et immersif et de vastes mondes virtuels. Certains des jeux mobiles les plus complexes et les plus populaires aujourd'hui incluent Fortnite, Call of Duty : Mobile, PUBG Mobile et Clash of Clans.

Les jeux indépendants sont devenus une partie de plus en plus populaire du paysage des jeux mobiles. De nombreux développeurs indépendants ont sorti leurs jeux sur des appareils mobiles, profitant de la portabilité et de l'accessibilité. Les jeux indépendants populaires sortis sur mobile incluent Monument Valley, Dead Cells et Stardew Valley. Mais il est de plus en plus courant pour les développeurs de jeux indépendants de publier des jeux complets (développés à l'origine pour PC ou d'autres plates-formes) sur mobile. Les MMORPG ont également fait leur chemin sur les appareils mobiles, notamment Genshin Impact, Black Desert Mobile et Ragnarok M: Eternal Love. Ces trois jeux offrent une expérience de jeu mobile immersive qui satisfera à coup sûr tout fan de MMORPG.