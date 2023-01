Selon un rapport produit par le Center for Strategic and International Studies(CSIS), une guerre entre la Chine et Taïwan serait apocalyptique. Ce centre de recherche de Washington a étudié tous les cas de figure possibles dans ce conflit qui pourrait déboucher sur une offensive de la Chine pour reprendre le contrôle du territoire taïwanais. Au total, la structure américaine aura étudié 24 variations possibles pour une invasion chinoise. Il ressort que les conséquences sont assez désastreuses pour les deux camps.

Dans l’un des cas étudié, le centre fait remarquer que 2 000 hommes ont été tués. La structure américaine indique tout de même que malgré la lourde perte qui pourrait caractériser cette guerre, la victoire serait remportée par Taïwan et ses alliés américains et japonais. Rappelons que ce rapport sur Taïwan intervient dans un contexte la Chine a appelé de tous ses vœux à une réunification pacifique. Ce mercredi 11 janvier, un communiqué du porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil d'État chinois annonce que le gouvernement « continuera à tenir des consultations complètes et approfondies avec des représentants de tous les horizons de la communauté taïwanaise ».

Réunification pacifique

L’objectif de ces différentes consultations serait simplement d’« encourager le développement pacifique des liens entre les parties, notamment dans le détroit de Taiwan ». La Chine continue de revendiquer son autorité sur l’île alors que les dirigeants de Taïwan ne sont pas dans la même dynamique. Au cours de ces derniers mois, la tension entre les deux pays est passée à un autre niveau suite à la visite successive de responsables occidentaux sur l’île. Il y a quelques jours, la Chine a une fois encore engagé des exercices militaires près de Taïwan.