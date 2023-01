C'est la question que se posent les férus des voyages. Quelles sont les compagnies aériennes les plus sûres. Une fois encore le site AirlineRatings a rendu public la liste des 20 compagnies les plus fiables du monde. Remarque notable: Air France ne fait plus partie de la liste. Seul son partenaire KLM y est encore. Ladite liste a été publiée le 3 janvier 2023 et fait depuis le tour de la toile. La meilleure compagnie est Qantas qui selon les experts du site «ont noté qu'au cours de ses 100 ans d'histoire opérationnelle, la plus ancienne compagnie aérienne au monde en activité continue a accumulé un nombre incroyable de premières en matière d'exploitation et de sécurité et est désormais acceptée comme la plus expérimentée de l'industrie».

Pour arriver à ce classement, le site prend en compte plusieurs paramètre, notamment: les accidents sur 5 ans, les incidents graves sur deux ans, les audits des instances dirigeantes de l'aviation et des principales associations ; l'âge de la flotte, l'analyse experte de la formation des pilotes et les protocoles COVID. Selon les éditeurs, les 20 compagnies aériennes les plus sûres de 2023 sont toujours à la pointe de l'innovation en terme de sécurité, de l'excellence opérationnelle et du lancement de nouveaux avions plus avancés comme l'Airbus A350 et le Boeing 787. Le site n'ignore pas le fait que toutes les compagnies ont des problèmes ou des incidents, mais prend en compte la manière l'équipage et les techniciens de chaque compagnie font face à ces imprévus.

Liste des 20 meilleures compagnies du monde en 2023