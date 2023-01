WhatsApp est un service de messagerie instantanée qui a été créé en 2009 par deux ingénieurs, Brian Acton et Jan Koum. Les deux hommes avaient précédemment travaillé pour Yahoo avant de quitter l'entreprise pour fonder WhatsApp. Le service a rapidement gagné en popularité en permettant aux utilisateurs de communiquer gratuitement via des messages texte, des appels vocaux et des appels vidéo. En 2014, Facebook a annoncé qu'il rachetait WhatsApp pour un montant de 19 milliards de dollars. Le rachat a été finalisé en octobre de la même année. Depuis lors, WhatsApp est devenue une filiale de Facebook et continue de croître en popularité avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde.

Depuis son rachat par Facebook, WhatsApp a continué à évoluer en proposant de nouvelles fonctionnalités comme les appels vocaux et vidéo en groupe, les messages cryptés de bout en bout et les intégrations avec d'autres applications de Facebook. En Janvier 2021, Facebook annonçait le lancement de WhatsApp Business API, une solution pour les entreprises qui souhaitent utiliser WhatsApp pour communiquer avec leurs clients. Cependant, comme avec toutes les technologies, il existe des risques pour la sécurité des utilisateurs de WhatsApp. Voici cinq dangers courants et comment les combattre.

Les faux comptes: Les escrocs peuvent créer des comptes WhatsApp faux pour tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils communiquent avec une personne de confiance. Pour éviter d'être victime de cette arnaque, assurez-vous de vérifier l'identité de la personne avec laquelle vous communiquez avant de partager des informations personnelles ou financières. Les logiciels espions: Les logiciels espions peuvent être installés sur un téléphone pour surveiller les activités de l'utilisateur, y compris les conversations WhatsApp. Pour protéger votre vie privée, assurez-vous de ne pas installer des applications de sources douteuses et de garder votre téléphone verrouillé avec un mot de passe ou un schéma de déverrouillage. Les virus et les logiciels malveillants: Les virus et les logiciels malveillants peuvent infecter un téléphone via des fichiers joints reçus dans des conversations WhatsApp. Pour éviter d'être infecté, ne téléchargez pas de fichiers de sources douteuses et utilisez un logiciel antivirus pour protéger votre téléphone. Les messages de phishing: Les escrocs peuvent utiliser WhatsApp pour envoyer des messages de phishing qui incitent les utilisateurs à fournir des informations personnelles ou financières. Pour éviter de tomber dans ce piège, ne cliquez pas sur des liens dans des messages provenant de sources inconnues et ne fournissez jamais vos informations personnelles ou financières à des tiers. Les groupes de diffusion non désirés: Les utilisateurs peuvent être ajoutés à des groupes de diffusion non désirés qui peuvent envoyer des messages indésirables ou inappropriés. Pour éviter cela, vérifiez les paramètres de confidentialité de votre compte WhatsApp et bloquez les utilisateurs ou les groupes qui envoient des messages indésirables.

En conclusion, WhatsApp est un outil utile pour communiquer avec les autres, mais il est important de rester vigilant contre les risques pour la sécurité en suivant les mesures de précaution mentionnées ci-dessus.