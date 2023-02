Le Cameroun a fait un pas en avant dans la lutte contre la corruption avec la condamnation de l'ancien ministre de la Défense, Edgar Alain Mebe Ngo'o, à 30 ans de prison pour corruption et détournement de fonds. Mebe Ngo'o était considéré comme un poids lourd du régime, ayant également exercé les fonctions de directeur du cabinet civil du président Paul Biya. Le tribunal criminel spécial du Cameroun a reconnu Mebe Ngo'o coupable de surfacturations fictives dans le cadre de contrats pour l'achat de matériels militaires au Brésil, détournant ainsi plus de 23 milliards de francs CFA. Outre la peine de prison, les biens de Mebe Ngo'o, tels que des résidences, des terrains et des voitures, ont également été confisqués.

Son épouse, Bernadette Mebe Ngo'o, a également été reconnue coupable de détournement de fonds et condamnée à 10 ans de prison. Les avocats de Mebe Ngo'o affirment son innocence et prévoient de faire appel de la décision.

Il s'agit d'une étape importante dans la poursuite de la transparence et de la responsabilité financière dans les affaires publiques. La condamnation de Mebe Ngo'o est un pas en avant pour la justice camerounaise dans la lutte contre la corruption. Il est important de poursuivre sur cette voie pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques et garantir un avenir plus prometteur pour les Camerounais.