Près de deux semaines après la publication du décret présidentielle portant baisse du coût du loyer à Dakar, le ministre chargé du commerce a fait savoir que la mesure sera effective ce mois de Mars. Selon Abdou Karim Fofana, ces équipes s’affairent autour des derniers réglages pour la mise en œuvre de cette directive du chef de l’Etat Macky Sall. A l’en croire, la mesure de baisse du coût du loyer va entrer en vigueur ce 01 Mars soit dans une semaine.

Au-delà de campagne de communication qui va accompagner cette directive présidentielle, le ministre soutient qu’ils sont également en train de travailler sur la mise en place de la commission nationale de régulation des loyers. Il s’agit d’un outil qui permet à l'état du Sénégal d’avoir un instrument d’aide aux bailleurs ou locataires d’avoir un lieu de règlement de leurs différends.

Rappelons que la dernière loi adoptée en 2014 avait échoué dans sa pratique du fait de l’absence de cet instrument de régulation du secteur. Abdou Karim Fofana donne rendez-vous au sénégalais le 01 Mars pour l’application effective de cette baisse du loyer. A savoir 15% de baisse sur la tranche de moins de 300 milles francs CFA appelée tranche sociale, 10% pour la fourchette comprise entre 300 milles et 1 millions et enfin 5% de baisse sur la tranche 1 millions et plus.