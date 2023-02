Un petit garçon âgé de 16 mois a une taille et un poids qui dépassent la norme. Il s’agit de Muhammad Kenzi Alfaro, un enfant qui pèse plus de 27 kg. Dans une vidéo filmée chez lui et relayée par le média britannique DailyMail, chez ses parents à Bandung Regency en Indonésie, on peut s’apercevoir des difficultés de sa mère Patriah pour s’occuper de lui. D’après elle, l’enfant pesait 4,54 kg à la naissance, ce qui n’était pas préoccupant. Mais, la situation a drastiquement changé au fil du temps, au point d'avoir le poids d'un enfant de 8 ans.

Les autorités du pays ont dit avoir un œil sur son cas

Dans une interview accordée au média The Sun, elle a déclaré : « Le corps de son père est également petit. Les vêtements de son père lui vont juste, parfois ils sont aussi portés sur mon fils ». La mère de Muhammad Kenzi Alfaro a par ailleurs indiqué avoir des difficultés à trouver des couches adéquates pour son fils, tout en soulignant qu’il faut qu'il effectue des visites médicales et de soins de façons régulières. Il faut dire que les autorités du pays ont dit avoir un œil sur le cas de l’enfant. Budi Gunadi Sadikin, ministre indonésien de la santé, a déclaré que Kenzi est sous surveillances de plusieurs responsables.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la presse fait cas d’un enfant à bas âge ayant un poids anormal. En 2017, la presse mexicaine avait parlé d’un enfant de 10 mois souffrant d’une forme rare d’obésité et de diabète infantiles. Le bébé du nom de, Lusito, pesait à l’époque 28 kilos. Dans une interview accordée à un média mexicain, ses parents avaient déclaré : « Au cours du premier mois, nous avons vu qu'il n'entrait déjà plus dans ses vêtements, nous devions déjà lui mettre une taille pour enfants de 2-3 ans. Quand il a eu deux mois, et que je l'ai emmené faire son premier vaccin, il pesait déjà aux alentours de 9-10 kilos ».