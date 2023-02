Aux États-Unis, les médias ont rapporté l’histoire d’un couple assez particulier. Il s’agit d’une jeune femme de 24 ans qui s’est mariée à un homme de 85 ans. L’époux serait même plus âgé que le grand-père de la mariée. A en croire les informations rapportées sur cette union par le Daily Mail, la rencontre entre les deux amoureux aurait eu lieu en 2019. La jeune fille du nom de Miracle Pogue de Starkville au Mississippi était à cette époque employée dans une buanderie. L’année suivante, l'amoureux du nom de Charles a fait sa demande en mariage.

"Je m'en fous qu'il ait 100 ou 55 ans"

Selon les confidences de la jeune femme au média, ses proches n’ont pas eu du mal à accepter la relation, excepté son père qui s’était montré très difficile à convaincre. Pour elle, l’âge de son époux importe très peu. Le plus important est l’amour qu’il porte à son endroit. «Je me fous qu'il ait 100 ou 55 ans, je l'aime pour ce qu’il est. Je pensais qu'il avait peut-être 60 ou 70 ans quand je l’ai rencontré, car il avait l’air en forme. Il est actif», a-t-elle confié. La spécialité de ce couple est que malgré l’âge plus ou moins avancé de l’homme, ils comptent fonder un ménage avec des enfants. Miracle indique qu’ils comptent faire recours à la procréation assistée. Ceci permettra à l’octogénaire d’avoir pour la première fois un enfant de toute sa vie. Elle souhaite avoir deux enfants avec son homme.