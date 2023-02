Après la Coupe du monde 2022 remportée par l'Argentine, la superstar du ballon rond, Cristiano Ronaldo, a pris la direction de l'Arabie Saoudite. Il est ainsi devenu l'attaquant vedette du club d'Al-Nassr. Le quintuple ballon d'or a mis un peu de temps à s'adapter à son nouvel environnement, mais il a déjà réussi à s'imposer comme la principale gâchette de l'équipe entraînée par Rudi Garcia. Il a réalisé son premier quadruplé avec Al-Nassr et il compte bien marquer l'histoire du club. Âgé de 38 ans, Cristiano Ronaldo s'est astreint une hygiène de vie quasi militaire pour rester au sommet.

De ses débuts au Sporting Portugal jusqu'à ses années de gloire à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus Turin, le portugais a mis toutes les chances de son côté pour réaliser une formidable carrière. Il possède toute une équipe derrière lui (kinésithérapeute, masseur, nutritionniste, coach personnel, etc.) pour optimiser ses performances physiques. À Al-Nassr, l'ex-superstar du Real Madrid est un véritable modèle pour ses coéquipiers en terme d'hygiène de vie. Il possède un programme alimentaire strict que les autres joueurs d'Al-Nassr adopte dans le but de devenir plus performant. Jose Blesa est un célèbre nutritionniste dans le domaine du sport qui travaille actuellement avec CR7 à Al-Nassr. Blesa a indiqué que CR7 est tellement professionnel dans son approche nutritionnelle qu'il n'a plus rien à l'apprendre.

Au contraire, ce sont les joueurs et les autres membres du staff qui s'inspire de son travail au quotidien. Le nutritionniste a notifié que grâce au champion d'Europe 2016, les joueurs d'Al-Nassr ont radicalement changé leur régime alimentaire pour être au niveau. "Depuis qu'il est là, tous les joueurs s'entraînent plus intensément et suivent un régime plus strict. Je n'ai jamais vu un club comme celui-ci dans lequel les joueurs améliorent pratiquement de 90 % leur composition corporelle chaque fois que je les vois : ils ont moins de graisse, plus de muscles et ils font tous les exercices à portée de main. C'est un luxe de travailler là-bas". affirme Jose Blesa qui ajoute que le portugais est un véritable compétiteur qui souhaite toujours montrer l'exemple. "Il porte deux compteurs de repos : la bague et le bracelet. Il est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à en partir. C'est merveilleux de travailler avec lui" indique Blesa.