Kiev a fait la demande de plusieurs matériels navals à l’Allemagne. Il s’agit de la frégate Lübeck et du sous-marin de la classe U 212A. C’était le dimanche 29 janvier 2023, qu’Andrij Melnyk, vice-président ukrainien aux Affaires étrangères, a fait la demande à Berlin, sur Twitter. « Il y a un mois, l'Allemagne a désarmé la frégate Lübeck. Elle a 32 ans, mais elle pourrait nous permettre de combattre des sous-marins et des navires de guerre russes en mer Noire » a-t-il écrit sur le réseau social de l’oiseau bleu. Concernant le sous-marin, son acquisition lui aurait été recommandée par un amiral allemand en 2008.

Une livraison pas prévue dans d’autres pays

Notons qu’il n’est pas certain que la demande ukrainienne soit satisfaite par l’Allemagne. En effet, l’Etat-major de l’armée allemande avait indiqué dans un communiqué publié en décembre 2022, qu’une livraison de la frégate Lübeck n’est pas prévue dans d’autres pays. Le navire avait été entièrement démilitarisé et débarrassé des systèmes informatique et électronique, suite à 32 ans de navigation en mer. Cependant, la marine allemande indique que la frégate n’aurait dû faire que 25 années de navigation, tout en précisant qu’elle a été fabriquée pour une durée de vie moyenne de 25 ans.

Pour rappel, la demande faite par l’Ukraine à l’Allemagne intervient dans un contexte de tensions militaires avec la Russie. Toujours le 29 janvier dernier, Berlin avait refusé de fournir des avions de combats à l’Ukraine. Si l’Allemagne avait répondu favorablement aux autorités de Kiev, pour un premier appel, elle a clairement fait savoir qu’elle ne le fera pas cette fois-ci. La décision avait été communiquée par le Chancelier allemand Olaf Scholz. Dans une interview accordée au journal Tagesspiegel, il avait déclaré que : « La question des avions de combat ne se pose même pas. Je ne peux que déconseiller d'entrer dans une guerre d'enchères constante quand il s'agit de systèmes d'armes ».