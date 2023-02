La participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris fait l'objet d'un débat croissant dans le mouvement sportif international. La Maison-Blanche a déclaré jeudi être favorable à la participation des athlètes sous une bannière neutre, mais opposée à l'affichage de leurs drapeaux, hymnes ou emblèmes nationaux. La porte-parole de l'exécutif, Karine Jean-Pierre, a expliqué que « si des athlètes sont invités à un événement sportif international, il doit être absolument clair qu'ils ne représentent pas les Etats russe ou biélorusse... il doit être absolument clair qu'ils ne représentent pas les Etats russe ou bélarusse ».

L'Ukraine, avec le soutien de pays baltes et de la Pologne, souhaite quant à elle interdire tout simplement la participation des athlètes russes en raison de l'invasion de leur pays par les troupes de Moscou. Le Comité Olympique Russe, pour sa part, estime que ses athlètes devraient pouvoir participer sans restriction. Le Comité International Olympique a récemment proposé une feuille de route pour le retour des athlètes bannis sous bannière neutre, à condition qu'ils n'aient « pas activement soutenu la guerre en Ukraine ».

Le Comité Olympique Russe a exprimé son mécontentement face à la demande ukrainienne, et son patron, Stanislav Pozdniakov, a affirmé que les athlètes russes doivent participer aux Jeux sous les mêmes conditions que les autres athlètes. Le CIO partage un avis presque similaire et considère que les athlètes ne doivent pas être exclus en fonction de leur passeport. Cependant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a expliqué qu'elle plaide pour que les athlètes russes ne participent pas sous la bannière de leur pays, en ligne avec une grande partie du mouvement sportif. Les déclarations récentes montrent que la participation des athlètes russes aux prochains Jeux Olympiques est controversée et source de débat au sein du mouvement sportif international.