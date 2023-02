Ce lundi, l'empire du milieu a confirmé que le ballon aperçu au dessus de l'Amérique latine était bien un ballon chinois. Mais les autorités ont apporté des clarifications au sujet de son rôle. Contrairement à ce que soupçonnent les Etats-Unis, le ballon est "de nature civile" et n'est pas utilisé pour "surveiller" qui que ce soit. C'est par la voix de la diplomatie chinoise que les autorités de Pékin ont apporté les clarifications ce lundi 06 Février 2023.

Pékin réagit au sujet du ballon aperçu au-dessus de l'Amérique latine. "Sous l'effet du climat et en raison de ses limitations en termes de manœuvrabilité, ce ballon a sérieusement dévié de sa trajectoire prévue et s'est égaré dans le ciel au-dessus de l'Amérique latine et des Caraïbes", a indiqué une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning. Les clarifications interviennent après qu'un autre ballon avait été aperçu au-dessus des USA qui a été finalement abattu par les autorités.

Pour rappel, samedi dernier, Pékin dénonce un « prétexte pour attaquer et diffamer la Chine » à travers un communiqué de sa diplomatie. "Certains politiciens et médias américains utilisent l'incident comme un prétexte pour attaquer et diffamer la Chine", pouvait on lire dans un communiqué de la diplomatie rapporté par plusieurs médias samedi dernier. "La Chine se conforme toujours strictement au droit international (...) et n'a jamais violé le territoire et l'espace aérien d'un pays souverain", poursuit le communiqué.