Le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato a, dans un communiqué en date du vendredi 3 février 2023, sommé les occupants du domaine public maritime de Fidjrossè et de Togbin de libérer les espaces d’ici lundi 06 février 2023. Dans ce communiqué, le ministre José Didier Tonato a laissé entendre que « dans le cadre des travaux d’aménagements urbains de Togbin et de la plage de Fidjrossè (Section Marie Stella-Adounko), la portion du domaine public maritime (situé au Sud de la route des pêches) et la bande allant de carrefour Togbin à Adounko (au Nord de la route des pêches), doivent être impérativement libérées de toutes formes d’occupation à compter du lundi 06 février 2023 ».

Le ministre du Cadre de vie et du développement durable a précisé que le gouvernement avait déjà accordé entre temps un délai à ces occupants pour vider les lieux. José Didier Tonato rappelle que « les occupants concernés, notamment les promoteurs de bars et les groupements de pêcheurs réinstallés avaient déjà bénéficié d’un moratoire de trois (03) mois qui est arrivé à échéance ». Selon lui, le processus de sélection de l’entreprise est achevé, les études d’exécution sont en cours et les travaux vont démarrer incessamment. C’est pourquoi, le ministre José Didier Tonato compte sur la collaboration et le sens patriotique de chacun pour le bon démarrage des travaux.