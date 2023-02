La vie d'artiste n'est pas de tout repos. Entre les fans qui veulent à tout prix passer du temps avec vous, ceux qui vous courent après sasn relâche, ceux qui vous insultent gratuitement, il y a une catégorie de fans qui vit entre les deux mondes. L'artiste béninois Nikanor en a fait les frais il y a quelques heures. Sous une photo postée pour égayer ses fans, un de ces derniers s'en est littéralement pris à l'artiste l'accusant d'ignorer ses soutiens. Ce fan indélicat a posté un commentaire sous la photo, appelant l'artiste à ne pas être orgueilleux ou ignorant.

«Quand on fait ton éloge sur nos pages et compte, pardon enlève orgueil ou ignorance et agit Nonvi. Tu es un Jeune Frère sûr mais tu..» a lâché le fan. Un commentaire qui a immédiatement provoqué la colère de Nikanor qui doit jongler entre des dizaines voire des centaines de commentaires et qui rate donc facilement une sollicitation. «vous aimez tellement jugez (sic) les gens sans les connaître Qui t'a dit que c'est par orgueil qu'on ne commente pas toutes les publications. Tu sais combien de notifications il y a par secondes ?? Si c'est pour venir me manquez de respect ne parle plus de moi sur ta page et désabonne» a sèchement retorqué Nikanor. Une réponse qui a eu le mérite de calmer les ardeurs de l'impertinent.