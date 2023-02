Un militaire a poignardé mortellement un homme et blessé deux autres. La situation s’est produite ce mercredi 15 février dans le nord du Bénin et plus précisément dans la commune de Bembéréké. Selon le quotidien béninois Fraternité qui cite des témoins de la scène, tout serait parti d’une dispute entre le militaire et les victimes. A l’aide d’une arme blanche, l’homme en uniforme se serait battu avec les trois personnes. Il a atteint violemment l’une d’entre elles et en a blessé les deux autres. Pour l’heure, la dépouille du défunt serait toujours sur les lieux du drame. Les forces de l’ordre seraient également sur place.