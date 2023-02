Depuis quelques heures, les médias rapportent que le numéro un américain a effectué une visite surprise à Kiev. Cette visite surprise du numéro un américain est l'occasion pour lui de réaffirmé son soutien aux autorités de Kiev et de critiquer les autorités russes. "C'est très important que le président des États-Unis soit là aujourd'hui, (...) je pense qu'il était important qu'il n'y ait pas de doutes quant au soutien des États-Unis à l'Ukraine, face à l'attaque brutale de la Russie", a déclaré le successeur de Donald Trump, en visite à Kiev. Son homologue ukrainien a de son côté estimé que la Russie n'avait "aucune chance de gagner" la guerre.

Biden affiche son soutien franc à Kiev au cours d'une visite à son homologue. "Nous sommes là pour soutenir l'Ukraine, et pour soutenir la notion de la démocratie et la défendre, nous allons en discuter et voir ce que l'on pourra offrir à votre population", a affirmé le numéro un américain devant Volodymyr Zelensky au palais présidentiel ukrainien, à Kiev qui a évoqué la liberté de la démocratie par la suite.. "Cela va au-delà de l'Ukraine, cela concerne la liberté de la démocratie", a-t-il insisté. A Kiev, Biden s'est posé comme défense de l'indépendance de l'Ukraine.

"Les obus lancés contre les écoles, les orphelinats, c'est barbare. Nous sommes là pour défendre l'indépendance et la souveraineté de votre nation et votre intégrité territoriale", a lancé le président américain Joe Biden qui s'est rappelé des premières heures de la guerre. "Le monde était sur le point de changer, je m'en souviens comme si c'était hier", affirme le président Biden. "Le monde attendait la chute de Kiev, (...) peut-être la fin de l'Ukraine. Un an plus tard, Kiev est toujours debout, l'Ukraine est toujours debout, la démocratie est toujours debout, les Américains sont à vos côtés, le monde est à vos côtés", poursuit-il.

De son côté Volodymyr Zelensky a dit avoir eu "une conversation qui appuie notre victoire commune" avec son homologue américain. "Aujourd'hui, les négociations furent constructives et importantes", a martelé le président ukrainien qui a affirmé qu'il travaille a renforcer les sanctions contre la Russie de Poutine. "Nous allons renforcer notre défense antiaérienne, nous avons parlé des armes de longue portée et nous allons aborder les questions des armements à fournir à l'avenir. Nous nous attendons à un large apport de soutien militaire à l'Ukraine", a affirmé le président Zelensky qui a vu un signal fort dans cette visite du numéro un américain

"C'est un signal tellement important pour nous, nous en sommes fiers. Merci beaucoup d'être venu", a estimé le président Zelensky face au président démocrate Joe Biden qui a remercié son homologue pour le "soutien important de la Maison Blanche à l'Ukraine". "Je pense que c'est un moment réellement historique pour notre pays. Nous devons gagner la guerre, rendre l'Ukraine plus forte", a-t-il insisté.