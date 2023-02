Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va rencontrer en Pologne, le président américain Joe Biden, selon la presse polonaise. Lavisite officielle à grande échelle est actuellement en cours de préparation, selon une source diplomatique à Kiev. Bien que le ministère polonais des Affaires étrangères n'ait pas encore confirmé cette information, il a souligné qu'il attendait le président Zelensky en Pologne. Au cours de cette visite, M. Zelensky présentera son plan pour parvenir à la paix, en présence de M. Biden et du dirigeant polonais Andrzej Duda.

Le pays veut qu'il y ait une pression diplomatique sur la Russie, avec des accusations et des exigences. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie ont augmenté depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le début de la guerre dans l'est de l'Ukraine, où les séparatistes soutenus par la Russie ont pris le contrôle de certaines régions. Le président Zelensky a été élu en 2019 sur une plateforme de réformes ambitieuses visant à moderniser le pays et à mettre fin à la guerre dans l'est de l'Ukraine. La visite de M. Zelensky en Pologne sera également l'occasion pour les dirigeants de discuter des relations entre les deux pays. La Pologne est l'un des principaux alliés de l'Ukraine dans la région et soutient son adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN.

La visite de M. Biden en Pologne sera également importante pour les relations entre les États-Unis et l'Europe de l'Est. Le président américain rencontrera les dirigeants de Bucarest Nine, un groupe de neuf pays de l'Europe de l'Est qui cherchent à renforcer leur coopération et leur intégration dans l'UE et l'OTAN. La visite de M. Biden en Pologne est également destinée à renforcer les liens entre les États-Unis et leurs alliés en Europe de l'Est et à envoyer un message clair de soutien à ces pays, qui sont préoccupés par l'offensive de la Russie dans la région.