Les relations entre Benzema et Giroud agitent depuis toujours la presse sportive en France. Pour rappel, Karim Benzema blessé et a dû quitter l'équipe de France juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Cela a logiquement profité à Olivier Giroud. Cependant, avec certaines rumeurs, Giroud a décidé de clarifier les choses lors d'une interview accordée à Canal+. Il a déclaré qu'il a écrit un message sincère à Benzema, histoire de contredire les rumeurs sur leur relation. Giroud a également souligné que les blessures profitent parfois à certains joueurs, mais que ce n'est pas une raison pour se réjouir.

« Je lui ai écrit un message dès qu’il est parti, puisqu’on n’a pas pu lui dire au revoir et c’était sincère et spontané. Je lui ai dit qu’on était déçu. J’ai été déçu de le voir partir. Après le foot, des fois, les blessures profitent à certains. Ça m’a profité à moi, mais on ne m’a jamais vu déclarer quoi que ce soit ou dire que j’étais soulagé ou content de le voir partir. Ça, c’est toujours les mêmes qui essaient de chercher des problèmes dans cette équipe, alors qu’il y en a pas », a regretté Olivier Giroud pour Canal+.

Pour rappel, en 2021, Giroud avait parlé de son inquiétude quant au retour de Benzema au sein de l'équipe de France. Dans son autobiographie "Toujours y croire", Giroud a déclaré s'être dit : "Si Karim revient, tu es grillé". Giroud a également discuté du timing choisi pour le retour de Benzema, affirmant que le retard causé par sa blessure a eu un impact négatif sur l'équipe de France. Il a expliqué que cela a créé un déséquilibre tactique et perturbé la force collective de l'équipe.