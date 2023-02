Le célèbre acteur Bruce Willis souffre d’une démence incurable. L’annonce a été faite par sa famille ce jeudi 16 février. Le sexagénaire souffrait précédemment d’aphasie qui est un trouble du langage lié à des lésions cérébrales. Selon le communiqué de sa famille, le mal a évolué et le diagnostic est désormais précis. Il s’agit « d’une démence fronto-temporale ». « Malheureusement, les difficultés de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté », ont poursuivi les proches de l’acteur dans le communiqué tout en exprimant leur satisfaction d’avoir désormais un « diagnostic clair ». Pour l’heure, aucun traitement n’existe pour le mal dont il souffre.

Il met fin à sa carrière en 2022

Les proches espèrent un changement dans les années à venir. « Au fur et à mesure que l’état de Bruce progresse, nous espérons que les médias se concentreront sur la mise en lumière de cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche », poursuivent ses proches. Rappelons la star d'Hollywood âgée de 67 ans a mis un terme à sa carrière d’acteur il y a bientôt un an pour des raisons de santé. Notons que la dégénérescence fronto-temporale (DFT) est une maladie neurodégénérative. Elle peut être comparé à la maladie d’Alzheimer. Comme symptômes, les personnes souffrant de ce mal peuvent avoir des troubles de mémoire, des difficultés à s’exprimer ou d’autres choses.