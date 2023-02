Médecins sans frontières (MSF), l’une des plus grandes ONG médicales du monde, a annoncé dans un communiqué qu’elle suspendait toutes ses activités au Burkina Faso après l’assassinat de deux de ses employés. Les faits se sont déroulés le 8 février dernier dans la région de la Boucle du Mouhoun, lorsqu’un véhicule de l’ONG, clairement identifié, a été pris pour cible par des « hommes armés ». Quatre employés étaient à bord, deux ont été tués. MSF ne prévoit d’assurer que « les urgences vitales » dans les zones où elle opérait pour une durée indéterminée.

L’ONG a également expliqué que cette suspension d’activités était nécessaire afin de réaffirmer la nature inacceptable de cette attaque contre des collègues circulant dans un véhicule MSF clairement identifié dans le cadre de leur mission médicale et pour analyser les risques auxquels sont actuellement exposées ses équipes.

Le Burkina Faso est en proie à une crise sécuritaire depuis 2015, et cette attaque est malheureusement loin d’être la première visant les travailleurs humanitaires. Selon l’ONG Acled, qui recense les victimes de conflits dans le monde, les violences ont fait plus de 12 000 morts – civils et militaires – dans le pays. Des groupes djihadistes, souvent affiliés à l’organisation Etat islamique ou à Al-Qaida, y ont instauré leur présence et commis de nombreux attentats et enlèvements. Le Burkina Faso a également été le théâtre de deux coups d'Etat militaires en 2022. Face à cette situation, plusieurs ONG ont suspendu leurs opérations dans la région pour des raisons de sécurité. Les équipes de MSF ont travaillé pendant près de 20 ans dans le pays, apportant une aide médicale essentielle à la population dans des zones touchées par la violence.