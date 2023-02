Cela fait 4 mois maintenant que le capitaine Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina Faso. Le manque de résultat dans la lutte contre le terrorisme avait poussé "IB" à renverser le lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba en octobre dernier. La prise de pouvoir par le jeune capitaine a suscité un immense espoir au sein de la population burkinabè. Celle-ci voyait même en Ibrahim Traoré une sorte de réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Depuis qu'il gouverne le navire Burkina Faso, le chef de l'État burkinabè a initié un certain nombre de réformes au sein des forces armées nationales pour apporter une nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme.

On peut notamment évoquer le recrutement de plus de 50000 Volontaires de Défense de la Patrie (supplétifs de l'armée) et un renforcement des effectifs au niveau des forces de défense et de sécurité. Ce jeudi 09 février, le président Ibrahim Traoré a présidé la cérémonie d'ouverture de la conférence des commissaires de police. Face aux policiers, "IB" n'a pas pris de gants pour s'exprimer. Le jeune capitaine dira qu'une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme sera mise en place dans les jours à venir et que les policiers vont jouer un rôle déterminant.

Il a sommé les commissaires de prévenir la base que celui qui ne se sentira pas capable de monter au front démissionne pendant qu'il est temps."Dans les jours à venir nous allons combattre, il faut que chacun se prépare à cela. Celui qui ne sera pas à mesure, d'ores et déjà, quand vous serez de retour dans vos structures respectives, passez le message. Ceux qui ne voudront pas (...) ils dressent la liste, on les remercie très simplement." a notifié le chef de l’État, Ibrahim Traoré qui ajoute que l'armée, la police et la gendarmerie vont chacun intervenir dans des zones précises pour optimiser les contre offensives contre l'ennemi.