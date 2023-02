La réinhumation de Thomas Sankara et de ses douze camarades assassinés lors du coup d'Etat militaire de 1987 a eu lieu ce jeudi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Les cercueils, recouverts de drapeaux nationaux, ont été enterrés sur le territoire du mémorial créé en l'honneur de Thomas Sankara et de ses compagnons. La cérémonie a été marquée par la présence du Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, mais la veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, ainsi que ses deux enfants, étaient absents.

D'autres membres de la famille ont assisté à la cérémonie, qui a été suivie par de nombreux Burkinabè venus honorer la mémoire de leur héros national. La décision d'inhumer les corps sur le lieu de leur mort a été critiquée par certains membres de la famille de Thomas Sankara. Toutefois, cette décision a été prise par le gouvernement burkinabè dans le but de rendre hommage à la mémoire de Thomas Sankara et de ses compagnons, et de rappeler à tous les Burkinabè leur sacrifice pour la liberté et la justice.

La réinhumation des corps de Thomas Sankara et de ses douze camarades est un moment important dans l'histoire du Burkina Faso, qui a connu de nombreux troubles politiques depuis la mort de son héros national. Elle marque également un pas important dans le processus de réconciliation nationale et de recherche de la vérité sur les circonstances de leur mort.

Le gouvernement burkinabè a annoncé qu'une "cérémonie nationale et internationale d'hommage aux victimes sera organisée le 15 octobre 2023, pour honorer leurs mémoires". Ce sera l'occasion pour tous les Burkinabè de se rassembler et de rendre hommage à Thomas Sankara et à ses camarades, et de réaffirmer leur engagement en faveur de la démocratie, de la justice et de la liberté.

La réinhumation de Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés en 1987 est un moment historique pour le Burkina Faso. Cette cérémonie rappelle leur sacrifice pour la liberté et la justice. Elle doit également être l'occasion pour tous les Burkinabè de réaffirmer leur engagement en faveur de la démocratie, de la justice et de la liberté.