Les Ecureuils juniors du Bénin prendront part du 19 février au 11 mars 2023 en Egypte à la Coupe d’Afrique des Nations (Can) U20. Pour avoir suivi un peu la préparation de la sélection nationale juniors, Wenceslas Tèko, vice- président chargé de l’information, de la communication et des relations extérieures de l’Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin (UNFPB), reçu ce mardi 14 février 2023 dans l’émission « Actu matin » de la chaîne de la télévision privée Canal 3 Bénin a déclaré que « c’est une occasion pour le Bénin d’aller encore un peu plus loin dans » la compétition. Il a laissé entendre qu’il a « beaucoup confiance en cette équipe ».

Wenceslas Tèko se base sur le travail qui est fait surtout par le staff technique et également la manière dont la préparation a été mise en place. Il a quand même reconnu qu’il y a un peu de retard dans la préparation mais, il a salué tout ce monde qui se trouve derrière cette équipe. Ce qui réjouit le plus le vice-président chargé de l’information, de la communication et des relations extérieures de l’UNFPB, c’est la discipline qu’on observe au niveau des joueurs. Il a relevé que ces joueurs écoutent leur entraineur, arrivent aux séances d’entrainement à l’heure et ils ont « cette envie d’aller plus loin ».

Il a souligné qu’il y a une équipe qui est derrière et qui travaille beaucoup. C’est le cas des anciens footballeurs dont Mathias Déguénon à qui tout le monde reconnait la rigueur. Il n’a pas manqué également de saluer l’implication directe des autorités fédérales. C’est pourquoi selon lui, avec le potentiel dont disposent les Ecureuils juniors, cette équipe ira loin. C’est pour cela qu’il a déclaré qu’il faut miser sur eux.